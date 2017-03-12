Контиола: ничего не можем сделать с негативом по поводу шлемов, не красить же их

Нападающий «Локомотива»подвёл итоги после поражения от ЦСКА в третьем матче серии (1:2).«Что случилось с нашим большинством? Хм, иногда так получается. Сегодня игра не шла, отдавали неудачные передачи, мало бросали. Нам нужно стараться лучше. У них сегодня хорошо получилось помешать нашему розыгрышу, было больше прессинга на защитников. Нам сейчас нужно посмотреть, разобрать свои ошибки. Есть мелочи, которые нам помешали сегодня, с ними надо разобраться.Знаю, что болельщики негативно относятся к белым шлемам на домашних играх, считают это плохим знаком. Мы ничего не можем с этим сделать, не красить же их в раздевалке. Но я надеюсь, что никакой мистики здесь нет. Тем более первую игру в сезоне мы у ЦСКА в этих шлемах выиграли, да и в гостях выигрываем регулярно. Так что всё зависит от нас, не от экипировки. Но я согласен, что с нашей формой они смотрятся не слишком красивоЧто мы можем сделать, чтобы заставить ЦСКА нервничать в следующей игре? Забивать голы. Это прежде всего. А чтобы забивать, нужно быстрее двигать шайбу, принимать правильные решения. Я не думаю, что сегодня была плохая игра. В равных составах мы не уступили, но неравенства решили всё», — передаёт слова Контиолы корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.