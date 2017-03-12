Чистяков: «Торнадо» провело приличный сезон, хотя без спада не обошлось

Главный тренер ЖХК «Торнадо» Алексей Чистяков подвёл итоги чемпионата ЖХЛ, в котором его команда одержала победу.
«В целом сезон прошёл ровно: была тяжёлая летняя предсезонная подготовка, на старте соперничали с основным конкурентом – «Агиделью» — победили в двух играх из трёх и далее ровно шли по сезону. Да, и без спада не обошлось, но в целом считаю, что сезон провели приличный.
После игры даём девочкам полтора дня выходных, а затем едем на сбор в Новогорск планомерно готовиться к чемпионату мира. Вызываем 28 игроков, до 24 марта работаем в Новогорске, далее вылетаем в Америку, где у нас будет неделя на акклиматизацию. 28 марта пройдёт товарищеский матч со сборной Швейцарии, а 31 марта начнётся чемпионат мира», — цитирует Чистякова пресс-служба лиги.