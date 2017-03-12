Шохина: три последние игры «Торнадо» нужно было отыграть красиво, для зрителей

Нападающая «Торнадо» Анна Шохина поделилась эмоциями после заключительного матча чемпионата Женской хоккейной лиги сезона-2016/17. Напомним, «Торнадо» досрочно стало победителем чемпионата, а Шохина завоевала награды лучшему снайперу и бомбардиру.
«Я в восторге, спасибо моим партнёрам, моей команде, тренерам, руководству. Сегодня игра была довольно тяжёлая, особенно два периода, потом уже раскатались, глаза загорелись, и всё сложилось удачно. Три последние игры мы должны были красиво сыграть, для зрителей, болельщиков, да и для себя. Хотелось показать красивый хоккей», — цитирует Шохину пресс-служба ЖХЛ.