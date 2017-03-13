Да Коста: ЦСКА нужно было лучше играть в неравных составах, что мы и сделали

Нападающий ЦСКАподелился впечатлениями после победы в третьем матче серии с «Локомотивом» (2:1, 2-1 в серии).«Когда у тебя много большинства и ты его не используешь, как было в прошлой игре, у тебя не много шансов на победу. Нам нужно было лучше действовать в неравных составах, что мы и сделали сегодня.Я мог отметиться и дублем? Я бросал наверняка, но вратарь каким-то образом смог прыгнуть и дотянуться до шайбы клюшкой. Хороший сейв. Со мной такое произошло в первый раз, и надеюсь, что в последний», — приводит слова Да Косты официальный сайт ЦСКА.