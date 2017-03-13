Черри: интересно, что курили люди, не взявшие Малкина в 100 лучших игроков НХЛ

Известный экспертвыразил удивление по поводу того, что нападающий «Питтсбург Пингвинз»не попал в число 100 лучших игроков НХЛ.«Не могу сказать, что я в восторге от Малкина, но он мне нравится. После силового приёма Джино на Уилере я сразу сказал, что это грязный приём, и Евгений должен был получить как минимум 5-минутное удаление. Тут дело в кодексе чести, но мы знаем, что такие игроки не любят драться. Малкин понимал, что не может спрятаться, и не испугался. Да, он отвратительно дерётся, и Уилер провёл несколько неплохих ударов, но Джино по крайней мере ответил на вызов.Что курили люди, выбиравшие 100 лучших игроков в истории НХЛ, когда принимали решение? Этот парень был лучшим новичком сезона, три раза входил в символическую сборную, получал призы как лучший бомбардир и самый ценный игрок плей-офф, выиграл „Харт трофи“ и, что самое важное, брал „Тед Линдсей эворд“. На начало сезона у него было 644 матча, в которых он набрал 760 очков. И они не включили его в 100 лучших?! Что всё-таки они курили?» — сказал Черри в эфире Sportsnet.