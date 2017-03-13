Овечкин впервые в карьере не забил в 10 матчах подряд

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз»не смог прервать свою голевую «засуху» в выездной встрече с «Анахайм Дакс». В этом матче «столичные» потерпели четвёртое поражение подряд, а Овечкин в 10-й раз кряду ушёл со льда без заброшенной шайбы – это случилось с ним впервые за 11 лет карьеры в НХЛ. За эти 10 матчей Александр набрал 4 очка за результативные передачи, а в двух играх не смог нанести ни одного броска в створ.На счету Овечкина в нынешнем регулярном чемпионате 56 (27+29) очков в 68 матчах. В списке лучших бомбардиров НХЛ он занимает 25-е место, в списке лучших снайперов – 19-е.