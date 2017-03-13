«Вашингтон» впервые в текущем сезоне потерпел 4 поражения подряд

«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Анахайм Дакс» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.Таким образом, «столичные» впервые в сезоне потерпели четыре поражения подряд, все – в основное время. В каждом из этих матчей команда забивала не более двух голов. «Кэпиталз» по-прежнему идут на первом месте в Восточной конференции и лиге с 95 очками в 68 матчах. Идущий вторым «Питтсбург Пингвинз» имеет меньше потерянных очков с 94 очками после 67 матчей.