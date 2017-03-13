Абрамов набрал 100-е очко в сезоне и вышел в лидеры гонки бомбардиров QMJHL

Форвард «Гатино»сделал ассистентский хет-трик в матче с «Квебеком» (6:5 Б). Российский хоккеист был назван первой звездой встречи, в которой пересёк отметку в 100 набранных очков за сезон.Всего у Абрамова 101 (46+55) очко в 64 матчах лиги, и он вышел на первое место в гонке бомбардиров юниорской лиги Квебека, опережая Тайлера Боланда из «Римуски» по количеству заброшенных шайб.В составе «Рэмпартс» одну шайбу забросил 18-летний Игорь Ларионов-младший. На его счету стало 8 (5+3) очков в 24 матчах.