Фазылзянов: в Нижнекамске нашёл хоккейное счастье, люблю жёсткий хоккей

19-летний игрок системы «Нефтехимика»поделился впечатлениями от работы в молодёжном лагере клуба, рассказал о своей игре и пути в хоккее.«В Нижнекамске в этом году настоящий хоккейный бум. «Нефтехимик», например, завершал чемпионат при постоянных аншлагах. Мне пока не удалось закрепиться в основе «Нефтехимика», поэтому радоваться нечему. Хотя на финише чемпионата почувствовал доверие тренерского штаба, может быть, какие-то эпизоды могу занести себе в плюс, хотя за оценкой вам лучше обратиться к Андрею Викторовичу Назарову. Ещё один момент — не удалось пробиться на молодёжный чемпионат мира в Северной Америке. Хотя на старте сезона в команду Валерия Николаевича Брагина вызывался, за свои шансы цеплялся. Увы, в последний момент что-то не срослось. Можно сказать, погнался за двумя зайцами, но ни одного не поймал. Виню в этом только себя.У нас в команде много местных воспитанников, но я начинал в «Ак Барсе». Но на каком-то детском этапе не прошёл в команду своего, 1997-го года. Тогда с другом решили рвануть в Альметьевск, там тоже что-то не получилось, и тогда в 12-летнем возрасте переехал в Нижнекамск. Здесь и нашёл своё хоккейное счастье — в 15 лет меня впервые взяли на сборы «Реактора». Я люблю жёсткий и атакующий хоккей. Поэтому мне очень нравится та система игры, которую «Нефтехимику» ставит нынешний тренерский штаб. Кстати, немножко удалось поработать в молодёжном лагере «Нефтехимика», который в эти дни проходит в Нижнекамске. Ничего не скажешь, там все круто — ребят загружают по полной программе! И лёд, и атлетизм, и отягощающие жилеты.Кумиры? В НХЛ и жёсткий, и забивной — Брент Бёрнс из «Сан-Хосе» и сборной Канады. В КХЛ мне нравится агрессивный стиль Степана Захарчука из «Ак Барса». Ну и сейчас у всех на слуху защитник «Динамо» Андрей Кутейкин с его сумасшедшим броском от красной линии. Кстати, и у нас в команде много жёстких, габаритных защитников — скажем, Александр Брынцев и Андрей Сергеев», — цитирует игрока Russia-Hockey.