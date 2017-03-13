«Чикаго» подписал контракт с капитаном команды Йельского университета Хэйденом

«Чикаго Блэкхоукс» подписал двухлетний контракт новичка с форвардом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.22-летний игрок был выбран клубом в третьем раунде драфта НХЛ-2013 под общим 74-м номером. После этого он отправился в NCAA, где провёл 4 сезона в составе команды Йельского университета, последний год – в качестве капитана команды. В текущем сезоне хоккеист набрал 34 (21+13) очка в 33 матчах за свою команду. Вскоре Хэйден присоединится к фарм-клубу «Чикаго» в АХЛ – «Рокфорду».