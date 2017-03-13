Глава попечительского совета «Сибири»: по тренеру дождёмся окончания плей-офф

«Сибирь» рассчитывает определиться с новым главным тренером команды после окончания нынешнего сезона. Об этом сообщил руководитель попечительского совета клуба Дмитрий Босов. Также функционер высказался о составе команды.
«По тренеру мы дождёмся окончания плей-офф, сейчас ведутся плановые переговоры со многими кандидатами. У нас очень большой список кандидатов — в основном это российские специалисты, но есть и иностранцы.
Мы ведём переговоры со всеми игроками для того, чтобы оставить их. Результаты пока сложно предсказать, но мы предпринимаем усилия, чтобы сохранить состав. Что касается того, удастся ли нам оставить Шалунова и Шумакова, то шанс всегда есть», — передаёт слова Босова ТАСС.