Карлайл: «Анахайм» в форме и готов к такой игре

Главный тренер «Анахайм Дакс»прокомментировал победу над «Вашингтон Кэпиталз» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Мы играли под хорошим напряжением. Я почувствовал с первого вбрасывания, что сегодня мы в форме и готовы к такой игре. Мы знали, что предстоит динамичная игра против клуба такого калибра.Перри сегодня играл так, как раньше, находил шансы перед воротами. Забавно, как может получаться в игре. Ему долго не везло с отскоками, теперь несколько сработали в его пользу. Он старался и оставался сосредоточенным. Игрокам такого уровня психологически непросто, когда дела не ладятся. И тут важна роль тренерского штаба, чтобы мотивировать его», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.