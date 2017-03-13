А. Юдин: обвинять судей в поражениях московского «Динамо» — это несерьёзно

Известный хоккеиствысказался о ходе серий второго раунда плей-офф.«В плей-офф, на мой взгляд, каждый матч имеет большое значение. И ЦСКА, и СКА вернули себе преимущество домашней площадки, выиграв в гостях. Очень большое значение будут теперь иметь четвёртые игры серий. Если два «армейских» клуба вновь победят, игрокам «Локомотива» и «Динамо» спасти серии будет крайне сложно.Думаю, что нет смысла трогать судейство. Ошибки бывают у всех, никто от них не застрахован. Какие-то удаления, возможно, судьи пропускают, что-то дают лишнее, но в любом случае ни о каком предвзятом судействе и речи нет. Когда команда чётко выполняет тренерскую установку, тогда и результат приходит. А обвинять в отсутствии результата судей – несерьёзно. Если клуб нарушает регламент – должен быть наказан. Правильнее оценивать игру своей команды, а не работу судейской бригады. Руководители двух клубов сидят в одной ложе, хорошо общаются, и вражды между ними, как была в те времена, когда мы играли, никакой нет.Команды на Западе стали сильнее, чем на Востоке. Это очевидно. Взять ту же серию СКА – «Динамо». Москвичи выглядят мощно, виден рисунок игры, но нет у них таких мастеров, как у «армейцев». В СКА что ни игрок, то имя. Динамовцы много моментов создают, но с реализацией у них большие проблемы.В паре «Магнитка» — «Барыс» явного превосходства и следовало ожидать, а вот два поражения домашних от «Авангарда» я, честно говоря, никак не ждал. У омичей проблемы с реализацией моментов, отсюда такая низкая результативность, и это – одна из причин двух поражений на старте», — цитирует Юдина AllHockey.Ru.