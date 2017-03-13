Борисов: руководству «Автомобилиста» надо было находить общий язык с Разиным

Хоккейный эксперт Сергей Борисов порассуждал, почему «Автомобилисту» не удалось пробиться в плей-офф в текущем сезоне.
«В прошлом сезоне у «Автомобилиста» были лидеры, которые брали на себя игру и делали результат. В нынешнем сезоне картина изменилась. И прежде всего стоит сказать о легионерах, которые не продемонстрировали того уровня игры, которого от них ждали. Даже те иностранцы, которые в прошлом году выглядели здорово, в этом – совершенно по-другому. Не знаю, почему так получилось. Может, захотели сыграть на старом багаже? Коукал в сборной под шайбу ложится, лучший на льду, а что в клубе?
Плюс была и вратарская проблема. В прошлом сезоне Устинский переиграл Коваржа, отлично выглядел и в чемпионате, и в плей-офф. Пришёл из «Салавата» Сохатский. Но оба они никогда не были основными вратарями в своих клубах КХЛ. Нужно было определить, кто основной, и делать на него ставку. Этого не было сделано, и получилась чехарда. Много очков из-за этого «Автомобилист» потерял.
После неплохого начала постепенно результаты команды становились всё хуже, как и игра лидеров. Плюс ко всему проблемы были, и все это видели, со взаимоотношениями главного тренера Андрея Разина с руководством клуба. Очень много было сказано той и другой стороной. В итоге произошла смена тренера. И я считаю, это было ошибкой.
Владимир Крикунов – весьма заслуженный и титулованный тренер, но с его приходом игра команды нисколько не улучшилась. Думаю, что руководству надо было находить общий язык с Разиным. Впрочем, как и ему с руководством. И вместе стараться исправлять ситуацию. Потому что по большому счёту ребята в команде хорошие. Надо задаться вопросом: почему Голышев в сборной играл великолепно, а в клубе – совсем не так? Игрока надо уметь использовать. Да, наверное, Симаков не тот, что был раньше. Но опять же – он очень полезно играет, и его можно использовать максимально полезно для команды», — цитирует эксперта официальный сайт КХЛ.