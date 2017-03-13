Кейн: «Чикаго» должен играть лучше

Форвард «Чикаго Блэкхоукс»прокомментировал победу над «Миннесотой Уайлд» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Кроуфорд провёл отличный матч, но в целом «Чикаго» должен играть лучше. У нас есть ещё 14 игр, чтобы убедиться в этом и обрести уверенность и хорошее самочувствие перед плей-офф. Посмотрим, что будет дальше.30 голов? Не думаю, что держал эту цифру в уме, но достигать таких отметок приятно. После этого ещё больше стараешься проявить себя», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.