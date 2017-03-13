Степан прервал свою самую продолжительную безголевую серию в НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс»забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (4:1) и прервал свою 23-матчевую безголевую серию. До этого последний раз Степан забивал, когда 17 января оформил дубль в матче с «Даллас Старз». Серия из 23 игр без заброшенных шайб стала самой продолжительной для нападающего в НХЛ.«Я понимал, что гол получился не очень красивым. Но было приятно. Надеюсь, что станет полегче. Может, теперь будет везти», – сказал Степан.