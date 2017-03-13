Воропаев: в ситуации неравенства бюджетов перекрёстный плей-офф – это разумно

Генеральный директор ХК «Сочи»считает, что введение формата перекрёстного плей-офф в КХЛ принесёт дополнительную зрелищность.«В известной ситуации неравенства бюджетов перекрёстный плей-офф – это разумно, учитывая, что первый раунд плей-офф смотреть просто бессмысленно. Это принесёт дополнительную зрелищность. Конечно, это подразумевает дополнительные расходы, но их нужно учитывать заранее и планировать бюджет. Дельным предложением станет и жёсткий потолок зарплат», — передаёт слова функционера «Спорт-экспресс».