«Флорида» вызвала защитника Уигара из АХЛ в связи с травмой Экблада

Защитникможет дебютировать в Национальной хоккейной лиге. Канадский хоккеист должен приступить к тренировкам с «Флорида Пантерз». Ожидается, что он примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс».«Флорида» вызвала хоккеиста из «Спрингфилда» в связи с травмой защитника Аарона Экблада, который не смог доиграть до конца матч с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3). По словам тренера Тома Роу, у канадца сотрясение мозга. Уигар в нынешнем сезоне провёл 51 матч в АХЛ, набрав 29 (12+17) очков при показателе полезности «+7».