Борис Михайлов встретится с болельщиками в музее хоккея

Встреча с двукратным олимпийским чемпионом, восьмикратным чемпионом мира, легендой ЦСКА и сборной СССР начнётся 17 марта в 17:00 и пройдёт в формате дискуссии, где любой желающий сможет задать вопрос легенде хоккея, а после – получить автограф Бориса Петровича. Специально для автограф-сессии #Музейхоккея выпустил флаеры, на которых и распишется— зарегистрироваться, отправив свои контактные данные до 13:00 17 марта на почту info@hockeymuseum.ru;— приобрести билет в музей в кассах Парка Легенд.Зарегистрированные участники получат сувенир от музея хоккея. За час до мероприятия начнутся бесплатные экскурсии по выставке «Красная машина: страницы истории».Дополнительная информация по телефону: + 7 (495) 223-01-37.