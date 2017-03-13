Граньяни: хочу продолжить выступление в КХЛ

Защитник минского «Динамо»высказался о своём будущем.«Я уже знал немного о Минске. Во время игры за пражский «Лев» мы играли здесь, и мне понравилось то, что я увидел. Красивый город и арена высшего качества. Я знал, что в минском «Динамо» подобралась команда североамериканских тренеров. Арена всегда полная, и здесь редко собирается на матч менее 13 тыс. болельщиков. Поэтому у «Динамо» не было трудностей убедить меня перейти в стан «зубров».Я не знаю, где проведу следующий сезон. Хочу продолжить выступление в КХЛ, но мы ещё не начали переговоры. Я не знаю, какие планы у «Динамо». Тем не менее в Минске всё было идеально в этом году. Я проводил много времени на льду, здесь хорошие условия. Не жалею, что играл здесь», — цитирует Граньяни RDS.ca.