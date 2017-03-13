Источник: вратарь «Лады» Ежов близок к переходу в «Нефтехимик»

Вратарь «Лады»близок к переходу в «Нефтехимик», сообщает агентству «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Контракт игрока заканчивается 30 апреля 2017 года.«Илья не рассматривает варианта продления контракта с тольяттинской командой. В его услугах заинтересованы несколько клубов КХЛ, но ближе всех находится „Нефтехимик“. В Нижнекамске давно ищут стабильного основного вратаря и видят его в лице Ежова, с которым 1 мая подпишут контракт на один сезон», — сообщил источник.В регулярном чемпионате сезона-2016/17 Ежов одержал 14 побед в 50 матчах с коэффициентом надёжности 2,61 и процентом отражённых бросков 91,9.