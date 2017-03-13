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«Адмирал» согласовал условия нового контракта с голкипером Максимом Третьяком

13 марта 2017, понедельник. 17:24. Хоккей
Первый заместитель генерального директора «Адмирала» Камил Гаджиев сообщил, что клуб согласовал условия нового контракта с вратарём Максимом Третьяком.

«Условия разглашать не могу, но мы сохраним Максима Третьяка. Считаем, у парня отличные перспективы. Конечно, Максиму непросто — окружающие постоянно сравнивают его с дедом. И понятно, что полностью соответствовать планке того уровня, на котором выступал Владислав Александрович, — задача в принципе невыполнимая. Но Максим старается, мы видим его прогресс», — цитирует Гаджиева «Лайф».

Третьяк дебютировал в КХЛ в прошедшем регулярном чемпионате, провёл четыре матча, в которых одержал одну победу при проценте отражённых бросков 91,5 и коэффициенте надёжности 2,29.
Источник: Лайф Сообщить об ошибке
Теги
ХК Адмирал Камил Гаджиев Максим Третьяк
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13 марта 2017, понедельник
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