«Ак Барс» и «Авангард» назвали составы на третий матч серии

«Ак Барс» и «Авангард» назвали составы на третий матч полуфинала Восточной конференции. Игра состоится в Казани, начало в 19:00 мск. Счёт в серии — 2-0 в пользу казанской команды.
«Ак Барс»:
Гарипов (Галимов);
Захарчук — Мусин, Секач — Ткачёв — Азеведу;
Йордан — Охтамаа, Архипов — Свитов — Токранов;
Батыршин — Яруллин, Глинкин — Попов — Глухов;
Сидоров, Варнаков — Малыхин — Лукоянов, Лазарев.
«Авангард»:
Фурх (Шилин);
Густафссон — Анелёв, Лемтюгов — Соботка — Пестушко;
Медведев — Мартынов, Пьянов — Зубов — Михеев;
Никитин — Григорьев, Бурдасов — Кучерявенко — Хохряков;
Дервук — Орлов, Бут — Юньков — Пережогин.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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