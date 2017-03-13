Занковец: «Барыс» не забил в большинстве, от этого пришла скованность

Главный тренер «Барыса»прокомментировал поражение в третьем матче полуфинала Восточной конференции от магнитогорского «Металлурга» (3:5, 0-3 в серии).«Активно начали игру, много было большинства. Это сыграло с нами отрицательную роль. Не реализовали большинство, а потом, когда ты не можешь забить, приходит скованность, неуверенность в завершении атаки. Это стало ключевым моментом. В большинстве мы забить не смогли, а в меньшинстве пропустили.Во втором периоде у „Барыса“ закружилась голова, когда „Магнитка“ прибавила? Я считаю, что этот период был равным, мы, наверное, смотрели разный хоккей», — сказал Занковец на пресс-конференции.