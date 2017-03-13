Боченски: «Барысу» нужно лучше начинать следующий матч, или сезон закончен

Нападающий «Барыса»прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» в третьем матче серии плей-офф (3:5, 0-3 в серии).«Чувствую себя хорошо, заняло немного времени возвращение в игру. Но, в конце концов, я рад вернуться. Нужно было время, чтобы привыкнуть вновь к скоростям. В третьем периоде стал играть лучше, но было уже поздно. Нужно лучше действовать в начале игры, нужно делать это в следующей игре, или сезон закончен. Что нужно предпринять в следующей игре? Нужно первыми забивать и стараться не удаляться.В большинстве были комбинации, броски, но их вратарь здорово сыграл. Мы просто не завершили моменты, то, что у нас получалось в сезоне, не получилось сейчас. Тяжело. Знали, что они хороши в большинстве, а сами не могли использовать своё преимущество. Поплатились за это.Перед игрой сказал ребятам, что мы играем дома, должны хорошо показать себя перед своими болельщиками. Старались, но проигрывать, конечно, неприятно», — цитирует Боченски Sports.kz.