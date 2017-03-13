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175 лет назад 2016
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Бойд: у Зарипова всё залетает, «Барысу» нужно найти способ его остановить

13 марта 2017, понедельник. 20:21. Хоккей
Нападающий «Барыса» Дастин Бойд прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» в третьем матче серии плей-офф (3:5, 0-3 в серии) и игру нападающего соперника Даниса Зарипова, который оформил два хет-трика в двух последних матчах.

«Тяжёлое поражение, забили голы, но слишком поздно. Было много большинства, много моментов, возможностей забить. Шансов достаточно, но они многого стоили, тяжёлая игра. Нужно выбираться из этой ямы. Игра то в одну, то в другую сторону. Мы забили гол, счёт стал 1:2, но пара удалений, пара быстрых голов соперника — и счёт уже 1:4. Все разочарованы таким положением дел.

Кажется, будто всё, что Зарипов бросает, залетает в ворота. Нужно найти способ остановить его в четвёртой игре. Посмотрим видео и, может быть, что-то поменяем. Мы стараемся в каждой игре придумать что-то новое. Играть лучше, забивать, повести в счёте. Нужно оставить поражения в трёх матчах позади и настроиться на четвёртый матч как следует.

То, что Брэндон вернулся, — большая подмога для нас, он хорошо выглядит на площадке. Рады его возвращению, и надеюсь, сможем быть более успешными в следующем матче. Болельщики ушли раньше времени? Я играю для болельщиков, и пусть сегодня была не лучшая игра, но мы старались до конца сделать всё, что можем. Они тоже расстроились, и я не виню никого в том, что они покидают матч до его окончания. Они поддерживали нас весь год, каждую смену, каждый период. Всё, чем мы можем ответить им на поддержку, — это более интересная и успешная игра», — цитирует Бойда Sports.kz.

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Источник: Sports.kz Сообщить об ошибке
Теги
ХК Барыс ХК Металлург Мг Данис Зарипов Дастин Бойд
Новости. Хоккей
13 марта 2017, понедельник
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19:29 Данис Зарипов оформил свой третий хет-трик в последних четырёх матчах плей-офф
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