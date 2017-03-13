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Любимов: я ожидал от себя большего, хотелось поярче проявить себя в НХЛ

13 марта 2017, понедельник. 21:09. Хоккей
Нападающий «Филадельфия Флайерз» Роман Любимов поделился впечатлениями от своего дебютного сезона в НХЛ.

«Честно говоря, я ожидал большего от себя, думал, что смогу быстрее адаптироваться, но этот процесс в любом случае занимает время. Сначала я каждый день чувствовал, что привыкаю к новым условиям всё больше и больше, а сейчас стараюсь уже делать небольшие шаги вперёд, подтягивать какие-то компоненты. Я понимаю, что здесь нужно играть по-другому по сравнению с Россией, поэтому стараюсь каждый день что-то подчёркивать для себя. Постоянно смотрю матчи НХЛ по телевизору, обзоры лучших моментов, пытаюсь что-то выявить для себя. По сезону могу сказать, что ожидал немного большего. Хотелось бы поярче себя проявить и заслужить больше доверия и игрового времени со стороны тренерского штаба. Я ни в коем случае не опускаю рук и буду делать всё, что от меня зависит. Игровое время — прерогатива тренеров, так что моей задачей является показать им, на что я способен, а они уже сами решат, как будет лучше для команды.

Где-то надо чуточку успокоиться, я считаю. Я давно уже слышал, что в НХЛ всё гораздо быстрее, чем в КХЛ. Здесь тебе дают меньше места и меньше времени, и у меня из-за этого появляется какая-то суета в действиях. Я начинаю торопиться, мельтешить, делать что-то быстрее, чем надо. Потом только вижу, что в ситуации надо было сыграть по-другому. Опять же повторюсь, что надо успокоиться, в первую очередь, но это сделать не так и просто, когда играешь по семь минут за матч. За это время пытаешься сделать всё и показать свой максимум, но из-за этого желания как раз возникают дополнительные ошибки. Хочу и партнёра выручить, и здесь добежать, и там отработать. Когда за всё сразу хватаешься, обычно получается мало хорошего», — приводятся слова Любимова на официальном сайте НХЛ.
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Филадельфия Флайерз Роман Любимов
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