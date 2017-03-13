Главный арбитр КХЛ: судьи — живые люди, они тоже могут ошибаться

Главный арбитр КХЛпрокомментировал решение СДК отменить пятиминутные наказанияв третьем матче серии между СКА и московским «Динамо», а также отметил, что судьи могут ошибаться. Матч обслуживали главные судьи Константин Оленин и Денис Бондарь.«Люди работают, это хоккей, игра, здесь есть человеческий фактор. Это живые люди, которые также могут ошибаться. Вопрос о том, будут ли Оленин и Бондарь работать на матчах серии, считаю некорректным. У меня есть 27 главных арбитров, и каждый из них может отработать все семь матчей какой-либо серии. После игры все моменты с ним были разобраны.При назначении на матч я смотрю, в каком состоянии находится арбитр — психологическом и физическом, и учитываю эти нюансы. У меня то же самое, что и в любой хоккейной команде: играет тот, кто лучше готов. Вы же смотрите только за ошибками и недочётами судей, а мы – гораздо шире. Как арбитры отработали, как они вели игру и так далее. На основании исключительно этих моментов мы и работаем.Судейско-экспертная комиссия, в отличие от судей на поле, у которых есть меньше секунды для принятия решения, смотрит эпизод с разных ракурсов по 5-10 повторов в высоком качестве», — цитирует Анисимова «Р-Спорт».