Игрок «Тампы» Наместников избежал серьёзной травмы и может сыграть с «Рейнджерс»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг»может вернуться в состав команды в матче «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает Tampa Bay Times со ссылкой на главного тренера «молний» Джона Купера. Россиянин принял участие в утренней раскатке в Нью-Йорке.«Мне повезло. Всё могло быть гораздо хуже», — сказал Наместников.Хоккеист травмировался в матче с «Миннесота Уайлд», в той же игре повреждения получили центрфорварды Тайлер Джонсон и Седрик Пакетт.