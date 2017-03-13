«СКА-Нева» обыграл «Рубин» в первом матче серии плей-офф ВХЛ

«СКА-Нева» одержал победу над «Рубином» в первом матче второго раунда плей-офф ВХЛ. Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:1.Первый период прошёл безрезультативно, а в конце второго команды обменялись заброшенными шайбами. Счёт открыл Максим Зюзякин, реализовав большинство, но вскоре хозяева сами наказали соперника за удаление усилиями Архипа Неколенко. В заключительной трети Денис Александров забил второй гол «армейцев» в большинстве, а окончательный результат установил Илья Карлин, поразив пустые ворота.