Результаты матчей плей-офф МХЛ

Завершились очередные матчи первого раунда плей-офф Молодёжной хоккейной лиги.«Ирбис» на домашней площадке обыграл «Белых Медведей» со счётом 4:1 (2-0 в серии). В составе хозяев дублем отметился Никита Сошнин, ещё по шайбе забросили Артём Галимов и Артём Расулов. Единственный гол челябинцев на счету Александра Подкорытова.«Сибирские Снайперы» на выезде одолели «Стальных Лис» со счётом 4:3 Б (1-1 в серии). В составе новосибирцев отличились Вадим Бахтин, Даниил Лапин и Александр Локтев, победный буллит забил Павел Ткаченко. Голы хозяев на счету Артура Болтанова, Егора Коробкина и Игоря Швырева.«Кузнецкие Медведи» на домашней площадке справились с «Сарматами» со счётом 4:3 ОТ (1-1 в серии). В составе оренбургской команды отличились Никита Герасимов, Кирилл Вараница и Владислав Шарипов. У «Медведей» забили Денис Лудцев, Никита Язьков и Константин Пархоменко, сделавший дубль.«Реактор» в Нижнекамске разгромил «Авто» со счётом 6:1 (1-1 в серии). Павел Порядин оформил дубль, ещё по шайбе на счету у Булата Шафигуллина, Рафаэля Бикмуллина, Николая Пикушина и Игоря Угольникова. Единственный гол за «Авто» забил Павел Воронков.