«Авангард» в овертайме вырвал победу у «Ак Барса», сократив отставание в серии

«Авангард» одержал победу над «Ак Барсом» в третьем матче полуфинала Восточной конференции. Встреча, проходившая в Казани, завершилась со счётом 4:3 ОТ (1-2 в серии).На второй минуте матча Артём Лукоянов вывел хозяев вперёд, а вскоре Андрей Попов реализовал большинство, сделав счёт 2:0. «Ястребы» быстро отыграли одну шайбу — отличился Илья Зубов, но в концовке первого периода Антон Глинкин вернул «Ак Барсу» преимущество в два гола. На экваторе встречи Зубов оформил дубль, вновь сократив отставание, а на последних минутах основного времени Валентин Пьянов сравнял счёт. Победу омичам принёс Дэвид Бут, отличившийся в середине первого овертайма.