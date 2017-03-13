Лукоянов: упал бы так же, как Лемтюгов? Я падаю, но что-то удалений не дают

Нападающий «Ак Барса»поделился впечатлениями от третьего матча полуфинала Востока с «Авангардом» (3:4 ОТ, 2-1 в серии) и прокомментировал удалениянав концовке матча, которое позволило омичам сравнять счёт.«Думаю, было видно, что после 2:0 мы бросили играть. Начался открытый хоккей – это совсем не наша игра. Не выполняли установку, отсюда и такой результат. Везти всегда не будет, соперник сегодня выглядел хорошо и победил. Сегодня их день, но он пройдёт. Будем готовиться к следующему матчу. В день рождения главного тренера слишком хотели сыграть получше? На льду об этом не думали. Я помню, что два года назад проиграли «Авангарду» в овертайме с таким же счётом. Получилось дежавю.Всё то же самое, как и два года назад. Так же в конце пропустили. Теряем концентрацию – плохое качество. До такого нельзя доводить, нужно лучше выглядеть в концовке. Упал бы так же на месте Лемтюгова? Не знаю. Я падаю – мне что-то не дают.Мы обычно никогда не играем в открытый хоккей, играем по схеме, тактике. Весь сезон играли так, а открытый хоккей – это туда-сюда, кто больше забьёт. Сегодня они больше забили. Трудно сказать, почему мы так побежали вперёд. Возможно, при счёте 2:0 мы побежали забивать ещё. Они ещё сегодня расчехлили своё большинство. В Омске они забить в большинстве не могли», – цитирует Лукоянова пресс-служба клуба.