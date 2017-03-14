Пьянов: «Авангард» стремился к победе, терпел, переступил через себя и выиграл

Нападающий «Авангарда»поделился впечатлениями от третьего матча полуфинала Востока с «Ак Барсом» (4:3 ОТ, 1-3 в серии).«Мы стремились к победе, терпели. Переступили через себя и победили. Мой гол — самый важный в карьере? Наверное, да. Я не так много играл в плей-офф, рад голу, но главное, что команда победила. Хоть кто пусть забивает! Дай бог, если мы потихоньку находим ключики к обороне „Ак Барса“. Будем стараться придерживаться своего хоккея.После первого периода спокойно поговорили в раздевалке, всё как обычно. Вышли и победили. Договаривались больше лезть на ворота и бросать. В начале игры где-то недоработали, раз пропустили. Сами виноваты. Но перебороли, значит, сегодня так. Без характера в плей-офф делать нечего.Не думаю, что в следующем матче что-то изменится. Будет такая же игра в кость, будем выходить биться, стараться играть на победу. Нам отступать некуда», — цитирует Пьянова пресс-служба клуба.