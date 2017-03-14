«Тампа» победила «Рейнджерс», Кучеров набрал 2 очка

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.В составе «Тампы» дубль оформил Брэйден Пойнт (8-я и 54-я минуты), ещё один гол забил Габриэль Дюмон (26). Россиянинотдал две результативные передачи. За «Рейнджерс» отличились Стивен Кампфер (6) и Михаэль Грабнер (31).Нападающий «Тампы» Владислав Наместников провёл на льду 9 минут, его коллега по амплуа из «Рейнджерс» Павел Бучневич отыграл 16 минут.