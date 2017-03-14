23 сейва Бобровского помогли «Коламбусу» победить «Филадельфию»

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Веллс Фарго-центре» в Филадельфии и завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.В составе «Коламбуса» дубль оформил Кэм Аткинсон (9-я и 60-я минуты), ещё по голу забили Сэм Ганье (8), Зак Веренски (35) и Брэндон Дубински (49). У «Филадельфии» дубль на свой счёт записал Трэвис Конечны (15, 32), ещё одна шайба в активе Брэйдена Шенна (25).Голкипер «Коламбуса»отразил 23 броска по своим воротам. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 18 минут, нападающий Роман Любимов — 5 минут.