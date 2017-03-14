«Каролина» на выезде разгромила «Айлендерс», Кулёмин набрал 1 очко

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» на выезде выиграл у «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 8:4.На 10-й минуте Райн Строум вывел хозяев вперёд, на что «Харрикейнз» ответили точными бросками Джейккоба Слэвина и Юакима Нордстрёма. Стивен Джионта с передачивосстановил равновесие, а Кэлвин де Хаан сделал счёт 3:2 в пользу в «Айлендерс».Удержать лидерство хозяева не сумели, пропустив за последующие шесть минут четыре гола. Джастин Фолк оформил дубль, ещё по шайбе на свой счёт записали Слэвин и Джефф Скиннер.Джошуа Хо-Сэнг отыграл одну шайбу, но большего команда из Нью-Йорка не добилась. В дальнейшем Скиннер реализовал буллит, а окончательный счёт установил Слэвин, оформивший хет-трик.