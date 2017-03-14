Кучеров набрал больше всех очков в НХЛ с 26 февраля

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг»в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2) сделал две голевые передачи и был признан второй звездой матча.Начиная с 26 февраля российский хоккеист набрал в 8 матчах 15 (8+7) очков, это лучший результат в текущем чемпионате НХЛ. В последних 10 матчах на счету Кучерова 20 (10+10) очков.Всего в 61 матче текущего сезона Кучеров набрал 69 (31+38) очков и вошёл в топ-7 бомбардиров.