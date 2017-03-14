Холтби: эта серия – напоминание «Вашингтону», что плей-офф уже начался

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз»прокомментировал четырёхматчевую серию поражений команды.«Мне кажется, мы не совсем ещё осознали, что соперники играют в хоккей уровня плей-офф. Нам нужно внести в этом вопросе коррективы и вывести игру на соответствующий уровень. Если мы действительно команда чемпионского уровня, то выйдем из этой ситуации.Эта серия – будильник для всех нас и напоминание о том, что плей-офф уже начался», – передаёт слова хоккеиста столичной команды официальный сайт НХЛ.