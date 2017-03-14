Кучеров побил личный ассистентский рекорд за сезон

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2) сделал две голевые передачи.
На счету российского нападающего 38 голевых пасов в текущем сезоне, это его лучший результат в НХЛ. В двух предыдущих сезонах Кучеров делал по 36 голевых передач в 77 и 82 играх соответственно. В предыдущем матче с «Флоридой Пантерз» (3:2) Кучеров побил личные рекорды по голам и очкам за чемпионат.
Всего в 61 матче сезона нападающий набрал 69 (31+38) очков и вошел в топ-7 бомбардиров.