Коваленко: долги в 2017 году у половины клубов КХЛ, ситуация контролируемая

Руководитель профсоюза игроков и тренероввысказался о ситуации с долгами в клубах КХЛ и выплатой зарплаты.«На последнем заседании профсоюз подвел итоги календарного года в КХЛ. 2016 год, по нашей, неофициальной, информации, закрыли без долгов все клубы КХЛ, за исключением ХК «Сочи». В принципе год назад ситуация оказалась иной — тогда южане не были в единственном числе. Можно сказать, есть повод для осторожного оптимизма. РЖД подтвердили финансирование ХК «Сочи», а такая серьёзная корпорация слов на ветер никогда не бросала.Январь и февраль — не только последние месяцы регулярного чемпионата, но и самые проблемные. Именно в январе и феврале в ряде клубов КХЛ по традиции накапливаются задолженности, что связано с формированием спонсорских бюджетов на новый календарный год. Но обычно в марте начинаются активные погашения и мы надеемся, что в 2017-м году этот процесс пройдет ещё более интенсивно.Долги в этом календарном году? По нашей информации, речь идет примерно о половине клубов Лиги. Но ещё раз повторюсь, что такая ситуация не драматичная, и в марте в ряде клубов уже постепенно начинаются выплаты. То есть в целом ситуация контролируемая.Профсоюзу удалось защитить права двух хоккеистов «Сочи» — Сергея Бернацкого и Александра Дельнова — на выходное пособие. Решение комитетом принято, но клубом пока не исполнено, за ситуацией следим. Продолжается рассмотрение дел четырех хоккеистов «Нефтехимика» образца сезонов-2015/16 — Джеффа Таффе, Нико Ховинена, Никиты Щитова и Александра Китарова. Игроки обратились в профсоюз с большим опозданием, потеряв фактически целый год. Речь идёт о бонусах и выходных пособиях, накопленных предыдущими менеджерами нижнекамской команды. Новый менеджмент «Нефтехимика» оказался в непростой ситуации и ему приходится платить по чужим и старым долгам. Профсоюз поддержал требование игрока ЖХК «Арктик Университет» Анны Виноградовой о согласовании клиники для проведения операции», — цитирует Коваленко Russia-Hockey