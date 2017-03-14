Юханссон: серия поражений «Вашингтона» несколько раздражает

Форвард «Вашингтон Кэпиталз»прокомментировал четырёхматчевую серию поражений команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.«Вся эта ситуация несколько раздражает, да и последние пару матчей не везло с отскоками в нашу сторону, было несколько штанг. Сквозь этот отрезок нужно пробиваться с боем. Тем более команды, против которых мы играем, никому два очка просто так не отдадут», – передаёт слова нападающего столичной команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.