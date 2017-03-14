«Флорида»: Экблад и Мальгин пропустят 7-10 дней

Главный тренер «Флорида Пантерз»поделился информацией о защитнике Аароне Экбладе и нападающем Денисе Мальгине. Хоккеисты получили сотрясения в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3). По словам тренера, они пропустят 7-10 дней.«Мы должны оценивать ситуацию день за днем. Посмотрим, как будет меняться состояние Экблада. Аарон мне сказал, что чувствует себя довольно хорошо. Но он точно не готов вернуться в состав», – цитирует Роу официальный сайт НХЛ.