Власенков: игроки «Локомотива» неплохо возят ЦСКА в серии плей-офф

Трёхкратный чемпион Россиипрокомментировал предстоящую четвёртую встречу серии второго раунда плей-офф между ярославским «Локомотивом» и ЦСКА. Счёт в серии 2-1 в пользу «армейцев».«Конечно, четвёртый матч будет ключевым. Если они проиграют матч, то в Москве им будет очень тяжело вытащить серию. Надо цепляться зубами и самое главное – играть без удалений. Нельзя команду втроём оставлять, как в прошлой игре, тем более в плей-офф. Здесь за это сразу наказывают.Вообще, серия выходит очень интересная. Обе команды играют очень хорошо. Здесь всё зависит от большинства. Тем более соперник каждую игру изучает, как двигается команда, как перемещается, поэтому в большинстве очень тяжело забить. «Локомотив» — хорошая команда, и меня не удивляет, что они ничем не уступают ЦСКА. Молодёжь и более взрослые игроки хорошо играют, в частности Коршков, неплохо «армейских» игроков возят. Я не вижу, чтобы они уступали в чём-то, даже в скорости.Аверин и Апальков в плей-офф забивают и передачи отдают – играют хорошо, молодёжь помогает, иностранцы забивают. В принципе, каждый проявляет себя то в одной, то в другой игре. Если каждое звено будет забивать в каждой игре, то им равных не будет, но каждую игру же не могут одни и те же забивать. Думаю, Локтионов и Коршков достойны считаться лидерами», — сказал Власенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.