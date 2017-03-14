«Рейнджерс» – «Тампа-Бэй»: у Наместникова рецидив травмы

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг»из-за повреждения не доиграл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2).24-летний форвард, пропустивший один матч, вернулся на лёд, но во втором периоде у него случился рецидив предыдущей травмы. В третьем периоде Наместников, который провёл на площадке 9 минут и 27 секунд, на лёд не выходил.Наместников в 63 матчах текущего сезона набрал 24 (9+15) очка.