Губернатор Новосибирской области: Скабелка совершил мужской поступок

Губернатор Новосибирской областирассказал о формировании состава «Сибири» на следующий сезон.«Сейчас идёт процесс формирования. Мы не ставим задачу привлечения каких-то суперзвёзд. Нужно опереться на костяк молодёжного состава и решить задачу на следующий сезон.Скабелка совершил, считаю, мужской поступок и не счёл возможным продолжать работу. Но весь тренерский штаб остался, и сейчас ведётся работа по поиску того, кто заменит главного тренера. Но не так, что «вы мне закупите звёзд», а будет подход взращивания своих новых звёзд», – сказал Городецкий.