Йео: «Сент-Луис» просто старается идти от матча к матчу

Главный тренер «Сент-Луис Блюз»прокомментировал победу над «Лос-Анджелес Кингз» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Мы просто стараемся идти от матча к матчу. Этот матч был большим вызовом для нас, и следующий тоже будет. Пытаемся продлить этот момент, готовимся к каждой игре. Мы сражаемся и не можем позволить себе такую роскошь, как расслабленность.Мы должны продолжать двигаться вперёд, и парни чертовски здорово выполняют свою работу. Обе команды осознавали значимость этой встречи и продемонстрировали страсть к победе. Аллен сегодня был невероятен. Вся команда отлично выложилась», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.