Любимов считает, что уже адаптировался к условиям в НХЛ

Нападающий «Филадельфии Флайерз»рассказал об адаптации в Северной Америке.«Здесь всё по-другому и в бытовом плане. Тут расстояния измеряются в милях, а не в километрах, температура воздуха показывается в градусах по шкале Фаренгейта. На самом деле вообще всё отличается. К этому надо просто привыкнуть. Уже адаптировался к новым условиям, и кажется, что так и должно быть. Первый месяц я ходил с квадратными глазами, на всё смотрел и ничего не понимал из того, что происходит.Сейчас уже и с языком стало получше, удалось подтянуть английский. Говорить для меня по-прежнему проблематично на иностранном языке, но зато уже всё слышу и понимаю. Смотрю фильмы с субтитрами, потому что когда читаешь, быстрее воспринимаешь информацию. Когда слушаешь, не всё можешь разобрать из того, что сказали. Хоккейные термины я, безусловно, сразу знал и понимал. У нас в ЦСКА ещё работал североамериканский тренер, поэтому я знал, как звучат все термины на английском языке. Мне вот тяжелее именно даётся обычное общение. Скажем, мы приезжаем в другой город с командой и идем на ужин. Идёт о чем-то разговор, я вроде бы все понимаю, хочу что-то сказать, но пока сформулирую свою мысль, тему уже поменяли, и разговор пошёл о другом. Иногда бывают такие моменты, что слушаю, понимаю основной смысл, но не знаю, как переводится одно какое-то слово и начинаю долго думать именно об этом слове. В итоге получается так, что пропускаю то, что идёт дальше, и теряется вся суть.Проворов мне постоянно помогает! Мы живём в одном номере, когда ездим на выезды. Смотрим вместе фильмы на английском языке. Если я что-то не понимаю, он мне объясняет. Он меня постоянно подталкивает к улучшению навыков общения на английском. Если надо что-то заказать покушать, например, мы делаем так, чтобы именно я звонил по телефону и объяснял всё. Только через такую практику можно нормально выучить язык. Можно ли сказать, что по большей части привык к жизни и хоккею в Северной Америке? Считаю, что этот процесс у меня все ещё проходит. Стараюсь привыкать и улучшать свои результаты на льду в первую очередь», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.