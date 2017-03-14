Герсонский: «Ак Барс» кропотливо трудился над совершенствованием своей тактики

Заслуженный тренер Россиипрокомментировал серию второго раунда плей-офф между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом». Счёт в серии 2-1 в пользу казанцев.«Думаю, что настрой у «Авангарда» в третьей встрече был запредельный. Во-первых, отступать было некуда и обязательно нужна была победа. Во-вторых, они раскрепощённо играли в атаке, удачно забили голы, начиная с Ильи Зубова, который получил шайбу в зоне соперника и быстро выполнил действие. К тому же давно не забивали в большинстве и на этот раз смогли использовать момент. То есть те детали, над которыми они работали, они и проявили с лучшей стороны.На мой взгляд, «Ак Барс» слишком быстро повёл. У них никогда такого не было, чтобы команда забрасывала две шайбы подряд, за столь короткий период времени. Очень рано поверили в свою победу, а удача – переменчивая штука. Стоит хоть немного поработать спустя рукава, и удача уходит к другим, чем и воспользовался «Авангард».В принципе, в этой серии игры были ровные. Другое дело, что омичам приходилось подстраиваться под тактику игры «Ак Барса». Казанцы, безусловно, имеют преимущество в своей тактике. Они весь сезон кропотливо трудились над её совершенствованием, в частности, это связано с игрой в обороне: правильно подкатиться, опека, ведение силовой борьбы, что в атаке, что в обороне. Поэтому «Авангард» подстроился под их игру и оказался не готов. Когда начинают гнуть свою линию, начинается другой хоккей, поэтому даже на играх в Омске были моменты и шансы, но они не воспользовались этим. Это связано с тем, что они не были готовы, к ограниченным участкам и ограниченному времени на принятие решения. Если говорить про третью встречу, то там «Авангарду» дали немного пространства — они почувствовали уверенность, и смогли использовать свой момент.Трудно давать прогнозы, о том кто выиграет. Все-таки команда «Ак Барс» моложе по игрокам, и не забывайте, что в прошлом сезоне это были практически вышедшие воспитанники «Ак Барса», которые вливались в ту тактику, которую предлагал Билялетдинов. В этом году их тактика выполняется более качественно.В большей степени решающую роль будет иметь психология вратарей и выполнение игрового задания. Плюс момент, касающийся часовых поясов, сыграл свою роль. Хотя, игроки и тренеры стараются жить по тому времени, по которому они привыкли. Например, «Авангард», который приезжает в Казань, старается жить по омскому времени, а «Ак Барс» — наоборот, когда был в Омске. Тем не менее какие-то следы всё равно остаются, и поэтому следующая игра будет не простая в плане подготовленности к матчу.При этом самое главное — психология. Она начинается с элементарного — умения тренерского штаба убедить игроков в значимости выполнения игрового задания. Не делай как лучше – сделай правильно! У кого найдётся больше аргументов именно с этой позиции к матчу, за тем будет и победа», — сказал Герсонский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.