Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Герсонский: «Ак Барс» кропотливо трудился над совершенствованием своей тактики

14 марта 2017, вторник. 15:00. Хоккей
Заслуженный тренер России Сергей Герсонский прокомментировал серию второго раунда плей-офф между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом». Счёт в серии 2-1 в пользу казанцев.

«Думаю, что настрой у «Авангарда» в третьей встрече был запредельный. Во-первых, отступать было некуда и обязательно нужна была победа. Во-вторых, они раскрепощённо играли в атаке, удачно забили голы, начиная с Ильи Зубова, который получил шайбу в зоне соперника и быстро выполнил действие. К тому же давно не забивали в большинстве и на этот раз смогли использовать момент. То есть те детали, над которыми они работали, они и проявили с лучшей стороны.

На мой взгляд, «Ак Барс» слишком быстро повёл. У них никогда такого не было, чтобы команда забрасывала две шайбы подряд, за столь короткий период времени. Очень рано поверили в свою победу, а удача – переменчивая штука. Стоит хоть немного поработать спустя рукава, и удача уходит к другим, чем и воспользовался «Авангард».

В принципе, в этой серии игры были ровные. Другое дело, что омичам приходилось подстраиваться под тактику игры «Ак Барса». Казанцы, безусловно, имеют преимущество в своей тактике. Они весь сезон кропотливо трудились над её совершенствованием, в частности, это связано с игрой в обороне: правильно подкатиться, опека, ведение силовой борьбы, что в атаке, что в обороне. Поэтому «Авангард» подстроился под их игру и оказался не готов. Когда начинают гнуть свою линию, начинается другой хоккей, поэтому даже на играх в Омске были моменты и шансы, но они не воспользовались этим. Это связано с тем, что они не были готовы, к ограниченным участкам и ограниченному времени на принятие решения. Если говорить про третью встречу, то там «Авангарду» дали немного пространства — они почувствовали уверенность, и смогли использовать свой момент.

Трудно давать прогнозы, о том кто выиграет. Все-таки команда «Ак Барс» моложе по игрокам, и не забывайте, что в прошлом сезоне это были практически вышедшие воспитанники «Ак Барса», которые вливались в ту тактику, которую предлагал Билялетдинов. В этом году их тактика выполняется более качественно.
В большей степени решающую роль будет иметь психология вратарей и выполнение игрового задания. Плюс момент, касающийся часовых поясов, сыграл свою роль. Хотя, игроки и тренеры стараются жить по тому времени, по которому они привыкли. Например, «Авангард», который приезжает в Казань, старается жить по омскому времени, а «Ак Барс» — наоборот, когда был в Омске. Тем не менее какие-то следы всё равно остаются, и поэтому следующая игра будет не простая в плане подготовленности к матчу.
При этом самое главное — психология. Она начинается с элементарного — умения тренерского штаба убедить игроков в значимости выполнения игрового задания. Не делай как лучше – сделай правильно! У кого найдётся больше аргументов именно с этой позиции к матчу, за тем будет и победа», — сказал Герсонский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.

>>>Подарок Билялетдинову подождёт. Зубов и Бут тормознули «Ак Барс»

Создай свою фэнтези-команду!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Ак Барс
Новости. Хоккей
14 марта 2017, вторник
15:40 Малкин: не мог отказать в драке Уилеру
15:39 Дежарден: «Ванкувер» просто не сумел довести матч до конца
15:28 Кэссиди: Маршан становится душой и сердцем «Бостона»
15:06 Генеральный менеджер Крайчи покинул «Слован»
15:00 Герсонский: «Ак Барс» кропотливо трудился над совершенствованием своей тактики
14:45 Любимов считает, что уже адаптировался к условиям в НХЛ
14:10 Умарк и Сведберг вызваны в сборную Швеции
13:54 Саттер: «Кингз» просто не смогли довести дело до конца
13:51 Аллен: я бы меньше заботился о шат-аутах, если бы «Блюз» побеждал
13:50 Йео: «Сент-Луис» просто старается идти от матча к матчу
13:47 «Калгари» — «Питтсбург»: Штрайт получил травму
13:38 Галуцен: «Калгари» добился значительного прогресса за последний месяц-два
13:28 Салливан: против «Калгари» трудно играть
13:10 Гендиректор ХК «Сочи: хотим оставить Барулина, Хомицкого, Фантенберга, Костицына
12:46 Губернатор Новосибирской области: Скабелка совершил мужской поступок
12:43 «Динамо» оштрафовано на 800 000 руб. за поведение болельщиков в 3-м матче со СКА
12:12 Годро набрал 14 очков в 10 последних матчах
12:00 Читатели признали Мозякина лучшим игроком в истории «Магнитки»
11:45 Бэбкок: Зайцев даёт «Торонто» больше, чем можно было надеяться
11:21 Бурмистров возобновил тренировки и может сыграть с «Лос-Анджелесом»
11:15 «Рейнджерс» – «Тампа-Бэй»: у Наместникова рецидив травмы
11:10 Смит обогнал Хабибулина и Брызгалова по числу шат-аутов за «Койотс»
11:00 Власенков: игроки «Локомотива» неплохо возят ЦСКА в серии плей-офф
10:50 Вратарь «Бостона» Раск одержал свою 200-ю победу в НХЛ
10:41 Джеймс Нил в 9-й раз подряд забросил минимум 20 шайб за сезон
10:22 Гончар отказал «Салавату», Вестерлунд – кандидат №1 на пост главного тренера
10:20 «Флорида»: Экблад и Мальгин пропустят 7-10 дней
10:00 Маршан делит лидерство в гонке снайперов с Кросби и второй в гонке бомбардиров
10:00 Тротц: «Вашингтону» нужно пройти через этот период, чтобы стать лучше
09:54 Слэвин – самый молодой автор хет-трика в истории «Каролины» среди защитников
09:45 Юханссон: серия поражений «Вашингтона» несколько раздражает
09:44 Слэвин, Маршан, Аткинсон – звёзды дня в НХЛ
09:32 Коваленко: долги в 2017 году у половины клубов КХЛ, ситуация контролируемая
09:15 «Питтсбург» делит с «Вашингтоном» первое место в турнирной таблице НХЛ
09:15 «Калгари» повторил рекорд клуба по победам подряд — 10
09:15 Малкин набрал 10 очков в последних 6 матчах
09:15 Кучеров побил личный ассистентский рекорд за сезон
09:15 Бобровский вышел на 1-е место среди вратарей по числу побед в сезоне
09:15 Рон Хэйнси провёл свой 900-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ
09:15 Кулёмин прервал свою 5-матчевую серию без набранных очков
09:00 Кросби набрал не менее 2 очков в 300 матчах на уровне НХЛ
09:00 Холтби: эта серия – напоминание «Вашингтону», что плей-офф уже начался
09:00 Карлсон: каждому игроку «Вашингтона» пора разобраться в себе
09:00 Кучеров набрал больше всех очков в НХЛ с 26 февраля
09:00 «Коламбус» установил рекорд клуба по победам и очкам за сезон
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какую серию 2-го раунда плей-офф вы считаете наиболее интересной?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+