Берюбе: 4 гола после 13 бросков – это болезненно

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Жан-Франсуа Берюбе прокомментировал свою игру в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролина Харрикейнз» (4:8). 25-летний вратарь, впервые с 19 февраля вышедший с первых минут, пропустил 4 шайбы после 13 бросков и был заменен во втором периоде.«Это действительно болезненно, потому что я могу играть намного лучше. Трудная ситуация, но я не собираюсь сдаваться. Я знаю, что люди верят в меня. Мне просто нужно найти выход из этого положения», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.